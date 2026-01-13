Метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды часто не сбываются

Метеорологи объяснили природу прогнозов и рассказали, почему с научной точки зрения синоптик физически не может обмануть.

Метеорологи ответили на постоянные жалобы жителей страны на несбывшиеся прогнозы. Как пояснили эксперты, у них нет ни «машины времени», чтобы знать будущее наверняка, ни пульта управления тучами, чтобы давать обещания.

— Я могу пообещать вам вернуть долг или прийти на встречу, потому что я контролирую свои ноги и свой кошелек. Синоптик же не имеет ни малейшей власти над объектом своего изучения. Он не может «пообещать» солнце, потому что не он его зажигает, и не может «гарантировать» отсутствие дождя, так как не управляет циклонами.

Метеоролог выдает прогноз — слово, происходящее от греческого prognosis (знание наперед), которое в современном научном контексте означает расчет наиболее вероятного сценария развития событий.

— Когда мы обвиняем метеорологов во вранье, мы подсознательно наделяем их сверхъестественной способностью знать будущее наверняка. Но у синоптиков нет машины времени. Они не летали в завтрашний день, не видели там дождь и не вернулись обратно, чтобы назло всем нарисовать в карте солнце. Истина о погоде завтрашнего дня не существует в настоящем моменте, она еще не сформировалась.

Синоптик работает с математическими моделями, которые обрабатывают текущие данные, и результат этой работы — это научная гипотеза. Если гипотеза не подтвердилась, это означает, что сложнейшая система повела себя не так, как предсказывала модель, обладающая ограниченными данными.

— Когда метеоролог говорит, что вероятность дождя составляет 30%, обыватель слышит это как «дождя, скорее всего, не будет». Если дождь все-таки идет, человек чувствует себя обманутым. Однако с точки зрения математики прогноз был абсолютно корректным. Цифра 30% означает, что при десяти подобных синоптических ситуациях в трех случаях осадки выпадали, а в семи — нет. Это не означает, что дождь пойдет над 30% территории города или что он будет идти 30% времени суток, - пояснили синоптики.

Современная метеорология шагнула далеко вперед. Суперкомпьютеры просчитывают не один, а десятки сценариев развития событий. Это позволяет выявлять общие долгосрочные тренды и аномалии на месяц или даже сезон вперед, но уже без детализации по часам. Честный метеоролог, опираясь на эти данные, может спрогнозировать, что месяц будет «теплее климатической нормы», но никогда не пообещает ливень ровно в полдень 25-го числа.

Ранее метеорологи предупреждали, что зима в России будет холоднее прошлогодней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что температура при этом будет в пределах или выше климатической нормы.