Метеорологи предупредили об образовании изморози на севере Карелии

Под опасное метеорологическое явление попадут жители четырех округов и двух районов.

ЕДДС со ссылкой на Гидрометцентр Карелии предупредила об опасном природном явлении на севере Карелии.

— В течение суток 9 января 2026 года местами по северным районам Республики Карелия ожидается сохранение изморози диаметром 20 мм и более, - говорится в сообщении.

Под действие опасного гидрометеорологического явления могут попасть Беломорский, Кемский, Костомукшский, Муезерский округа и Калевальский, Лоухский районы.

Добавим, что изморозь — это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда, которые образуются на тонких предметах (ветвях, проводах) в туманную морозную погоду при переохлаждении водяного пара, в отличие от инея, который формируется при контакте с поверхностью.

Ранее о погоде в Карелии на праздники рассказал Гидрометцентр Карелии.