Один из самых ярких звездопадов обрушится на Землю на этой неделе

Жители Карелии смогут увидеть один из самых впечатляющих метеорных потоков в ночь с пятницы на субботу.

Метеорный поток Геминиды, один из самых долгожданных в году, достигнет своего пика в ночь с 13 на 14 декабря, сообщили астрономы. Ожидается до 120 метеоров в час, пишет сайт «Новая наука».

Метеорный поток Геминиды — один из самых впечатляющих в году. Возникший в результате прохождения околоземного астероида 3200 Фаэтон, он получил свое название от созвездия Близнецов, в направлении которого он виден. Астероид 3200 Фаэтон — любопытное небесное тело, истинная природа которого до сих пор является предметом споров в научном сообществе. В частности, он обладает характеристиками как астероида, так и кометы.

Как сообщает источник, астероид движется по орбите вокруг Солнца каждые 1,4 года, распадаясь на части, как комета, когда приближается к нему. Это приводит к метеорному дождю, когда Земля проходит через его обломки.

В этом году он начался 19 ноября и закончится 24 декабря. Пик метеорного потока придется на ранние часы ночи с 13 на 14 декабря.



Однако этот пик совпадет с почти полной Луной, а полнолуние наступит ровно 15 декабря. К счастью, обломки 3200 Фаэтона будут достаточно крупными, чтобы оставить после себя множество ярких и красочных метеоров.

С другой стороны, метеоров может быть не так много, но некоторые из них будут видны вплоть до кануна Рождества, уточняют специалисты. Чтобы максимально увеличить свои шансы увидеть их, лучше держаться подальше от городских огней, чтобы минимизировать световое загрязнение. Можно также заслонить ее рукой, но это явно не подходящий вариант для длительных ночных наблюдений.







