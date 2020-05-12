Методика обеспечения детей-сирот необходимыми вещами может быть изменена в Карелии

Правительство региона намерено заменить денежной компенсацией приобретение необходимых вещей выпускникам детских домов в Карелии.

Проект закона, внесенный на рассмотрение депутатского корпуса Артуром Парфенчиковым, предполагает внесение изменений в закон республики "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя". Законопроект был рассмотрен на профильном комитете регионального парламента.

Проект закона предусматривает возможность выплаты выпускникам организаций для детей-сирот денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения "одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования".

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