Метровые сугробы выросли на остановках в Петрозаводске после уборки дорог (ФОТО)

Пассажиры показывают акробатические трюки при посадке в транспорт.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" жители города опубликовали фото с сугробами на остановках.

"Вот так почистили дороги. Людям ни зайти, ни выйти с транспорта. Как пожилые люди должны попасть в транспорт?"

"Кошмар творится в городе. Помимо того, что нас лишили троллейбуса, так ещё и посадка в транспорт становится акробатическим трюком. Вот остановка на площади Кирова. Представляет собой сугроб, возвышающийся над проезжей частью почти на метр. Проезжая часть - голый лёд, прикрытый снежком. Нужно проявить чудеса ловкости, особенно когда ты с сумками, чтобы не упасть при посадке. Многие падают. Я тоже. И как вы думаете, какими чувствами я преисполнена?" – написала женщина в соцсети.

Ранее сообщалось, что в городе создан оперштаб, он следит за уборкой дорог.