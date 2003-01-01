Между Петрозаводском и Сортавалой планируют открыть новый туристический маршрут

Муниципальные власти приступили к разработке первого туристического маршрута, объединяющего самые популярные города Карелии.
В Карелии приступили к разработке первого туристического маршрута, объединяющего Петрозаводск и Сортавалу, сообщила мэр столицы республики Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Вместе с главой Сортавальского округа Сергеем Крупиным обсудили создание общего событийного календаря, чтобы не только гости региона, но и жители могли посещать самые яркие мероприятия в обоих городах. (...) Также рассмотрели организацию каникулярного отдыха детей, — отметила она.
Для реализации этих планов в Петрозаводске планируют создать современный туристский центр, направленный на развитие гастрономической, спортивной и событийной индустрии отдыха в регионе.
Ранее мы писали, что Петрозаводск и Сортавала вошли в число самых экологически чистых направлений России для осенних путешествий.