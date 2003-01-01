Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

Посол Малайзии в РФ рассказал, когда между странами запустят прямые авиарейсы.

В первой половине 2026 года между Россией и Малайзией планируется запуск прямого авиасообщения. Переговоры на эту тему близятся к завершению, заявил ТАСС посол страны Чеонг Лун Лай.

— Этот вопрос продолжает обсуждаться в контексте установления прямых авиарейсов. На данный момент переговоры продолжаются, министерства транспорта обеих стран продолжают обсуждения. Мы очень воодушевлены тем, что стороны находятся почти на стадии финального завершения договорённостей. Если всё пойдёт как запланировано, в первой половине 2026 года начнутся прямые авиарейсы, — рассказал он.

По словам дипломата, на первом этапе перелёты будут выполняться из Москвы в Лангакви (архипелаг в Малаккском проливе между Малайским полуостровом и индонезийским островом Суматра — прим. ред.) на самолётах авиакомпания Red Wings.

— Если спрос начнёт расти, мы сможем увидеть дальнейший потенциал. Это поможет обеим сторонам в плане прямых авиарейсов, — добавил представитель Малайзии.

