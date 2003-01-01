РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10

Артур Парфенчиков и Владислав Третьяк открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте

19:00

Плюсовая температура: прогноз погоды на 21 декабря

18:00

Ночью автомобиль врезался в опору ЛЭП в Петрозаводске

17:00

«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

16:01

В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

15:30

Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

14:18

«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

13:30

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10
Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение
Сегодня 10:45 Политика
Поделиться

Посол Малайзии в РФ рассказал, когда между странами запустят прямые авиарейсы.

фото: © Столица на Онего

В первой половине 2026 года между Россией и Малайзией планируется запуск прямого авиасообщения. Переговоры на эту тему близятся к завершению, заявил ТАСС посол страны Чеонг Лун Лай.

— Этот вопрос продолжает обсуждаться в контексте установления прямых авиарейсов. На данный момент переговоры продолжаются, министерства транспорта обеих стран продолжают обсуждения. Мы очень воодушевлены тем, что стороны находятся почти на стадии финального завершения договорённостей. Если всё пойдёт как запланировано, в первой половине 2026 года начнутся прямые авиарейсы, — рассказал он.

По словам дипломата, на первом этапе перелёты будут выполняться из Москвы в Лангакви (архипелаг в Малаккском проливе между Малайским полуостровом и индонезийским островом Суматра — прим. ред.) на самолётах авиакомпания Red Wings.

— Если спрос начнёт расти, мы сможем увидеть дальнейший потенциал. Это поможет обеим сторонам в плане прямых авиарейсов, — добавил представитель Малайзии.

Ранее мы писали, что в ближайшем будущем Индия начнёт выдавать россиянам 30-дневные электронные визы, которые будут доступны не только туристическим группам, но и отдельным путешественникам.

 

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Новый пешеходный переход со светофором появится рядом с ЖК «Флотилия» в Петрозаводске
Условия семейной ипотеки могут ужесточиться с 1 ноября – успейте купить квартиру сейчас
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение