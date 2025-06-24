Между Россией и Оманом отменён визовый режим

Стало известно, сколько дней российским туристам разрешат пребывать на территории Султаната.

18 июля между Россией и Оманом вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщает МИД РФ.

— Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года, — говорится в документе.

Теперь для поездок в Оман россиянам потребуется только паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт, действующий не менее полугода.

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