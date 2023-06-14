Междугородний автобус вновь соединил два района Карелии

С 14 июня возобновлен рейс по маршруту «Калевала – Кемь», сообщили власти одного из этих районов.
В официальном паблике администрации Калевальского района сообщается о том, что с 14 июня возобновлен рейс по маршруту «Калевала – Кемь».
Автобус будет ходить два раза в неделю по понедельникам и средам. Отправление из Калевалы в 08.00, из Кеми — в 11.00.
Предусмотрены следующие остановки:
- Куусиниеми;
- развилка на Юшкозеро;
- Кепа;
- Шомба;
- Кривой порог;
- Авнепорог;
- развилка на Кемь;
- 14 и 6 километры автодороги от «Колы» до Кеми.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание