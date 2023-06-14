Междугородний автобус вновь соединил два района Карелии

С 14 июня возобновлен рейс по маршруту «Калевала – Кемь», сообщили власти одного из этих районов.

В официальном паблике администрации Калевальского района сообщается о том, что с 14 июня возобновлен рейс по маршруту «Калевала – Кемь».



Автобус будет ходить два раза в неделю по понедельникам и средам. Отправление из Калевалы в 08.00, из Кеми — в 11.00.



Предусмотрены следующие остановки:



- Куусиниеми;



- развилка на Юшкозеро;



- Кепа;



- Шомба;



- Кривой порог;



- Авнепорог;



- развилка на Кемь;



- 14 и 6 километры автодороги от «Колы» до Кеми.