Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать под национальным флагом

Международная федерация дзюдо (IJF) полностью восстановила права российских спортсменов, разрешив им выступать под национальным флагом и с гимном с 28 по 30 ноября.
Исполнительный комитет IJF проголосовал за отмену всех ограничений, введенных после начала специальной военной операции на Украине, сообщает РБК. В заявлении федерации подчеркивается, что дзюдо всегда пропагандирует «дружбу, уважение, солидарность и мир».
В 2022 году IJF отменила проведение соревнований в России и Беларуси, а спортсменов этих стран обязала выступать без национальной символики. В 2023 году федерация разрешила участие в нейтральном статусе, а теперь полностью восстановила права.
IJF стала первой международной федерацией олимпийских видов спорта, полностью вернувшей российским спортсменам право на национальную символику.
Решение открывает возможности для выступления на международной арене дзюдоистов из Республики Карелия, включая перспективных спортсменов, представляющих регион на всероссийском уровне.
Решение вступит в силу уже на турнире Большого шлема в Абу-Даби с 28 по 30 ноября.
