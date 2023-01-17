Международная встреча руководителей кинологических таможенных служб проходит в столице Карелии

В Петрозаводске руководители кинологических подразделений таможенных служб – участников СНГ провели совещание, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

Очередное 26-е заседание Рабочей группы Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб — участников Содружества Независимых Государств по вопросам кинологической деятельности с 13 по 17 февраля проходит в Петрозаводске на базе Карельской таможни Северо-Западного таможенного управления.

В мероприятии принимают участие замглавы Карелии Александр Пшеницын, начальник Кинологического центра ФТС России, руководитель Рабочей группы Алексей Черкавский и руководители кинологических подразделений таможенных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

С докладом «О совершенствовании взаимодействия подразделений таможенных служб государств — участников СНГ по линии кинологической деятельности» выступил начальник Кинологического центра ФТС России, руководитель Рабочей группы Алексей Черкавский.

Участники заседания рассмотрели стратегические направления деятельности Рабочей группы, подвели итоги работы и обсудили основные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества обучения должностных лиц и подготовки служебных собак в кинологических центрах таможенных органов государств — участников СНГ.