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Международные фармкомпании пока продолжают поставку лекарств в Россию

Новости. Общество
10:52, 11 Марта 2022
фото: © Pixabay

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Европейские производители просят обеспечить «зеленые коридоры» для поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий при введении санкций.

Пока отказов от поставки лекарств в Россию от фармкомпаний нет. Об этом Interfax сообщил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

«Нет, не фиксируются. Нет ни одного случая, факта. Даже нет ни одного, пока, признака», — сказал Шипков.

При этом, по его словам, международная индустрия подтверждает готовность продолжать осуществлять поставки лекарственных препаратов в Россию. Но пока наблюдаются проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей.

«Каждый день ситуация в этой части меняется, нет никакого постоянства. Но в основном пока индустрии удается самостоятельно решать те задачи с поставками, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставки. Но, ситуация безусловно нестабильная в этой части», — сказал он.

Шипков сообщил, что европейские, международные коллеги уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой при вводимых санкционных ограничениях не распространять ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия и по возможности обеспечить «зеленые коридоры» поставок, которые были надлежащим образом отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», — добавил Шипков.

Он добавил, что Ассоциация одновременно ведет пристальный, профессиональный мониторинг всех поставок препаратов.

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