Международный чемпионат в Карелии примет спортсменов из Монголии, Казахстана и других стран

В Петрозаводске полным ходом идет подготовка к Международному чемпионату по зимнему плаванию.

В Минспорта Карелии рассказали о подготовке к Международному чемпионату по зимнему плаванию «Карелия-2022», который пройдет с 21 по 27 марта на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Всего в чемпионате будут участвовать почти 400 спортсменов, младшему из которых — 11 лет, а старшему больше 80. Заявки пришли из Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран.

Спортсменов ждут дистанции 25, 50, 100 и 200 метров. Для этой цели во льду озера подготовлен бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек.

Программа будет более расширенной, чем на прошлогоднем чемпионате России по зимнему плаванию, появятся дополнительные эстафеты и суперфиналы. Чемпионат обещает стать зрелищным.