Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

Жителей Петрозаводска зовут вместе отметить Международный день снег.

Праздник начнется сегодня, 18 января, в 11:00 на стартовой площади лыжной трассы у кафе..

— Ребята, будите маму и папу, берете бабушку, дедушку из гаража и все на лыжи. Уже совсем скоро в 11.00 начнется снежный праздник. А первым 10-ти семьям (минимум из 4-х человек), кто приедет к нам на развилку на лыжах, получит бесплатно маршмеллоу, для семейной костровой чаши на развилке, - написали организаторы праздника в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.

В программе праздника активные игры, снежные конкурсы и забавы.

Добавим, что Всемирный день снега — международный праздник. Он отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года. Инициатором и основателем проведения праздника является Международная федерация лыжного спорта (FIS). По замыслу организаторов, Всемирный день снега должен служить популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.

Напомним, лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске стала одним из самых популярных мест для активного отдыха в новогодние каникулы — её посетили более 60 тысяч человек. Напомним, благоустройство популярной лыжной трассы в этом году началось еще в октябре. Волонтеры провели несколько субботников: убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также привели в порядок «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезалидвух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра.