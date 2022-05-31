Международный фестиваль органной музыки со светоинсталляцией пройдет в Карелии

В Кондопоге с 1 по 3 июля состоятся концерты в рамках Международного фестиваля органной музыки Grande Orgue.

В кондопожском Дворце искусств, обладающим концертным залом с двумя независимыми органами, зрителей ждут три дня органной музыки. Так, 1 июля здесь состоится концерт известного органиста Владимира Магалашвили (орган, Москва-Берлин) «В начале был звук». В ансамбле с электронным звуковым сопровождением и светоинсталляцией орган раскроет слушателю всю палитру своего многогранного голоса. Программа концерта сочетает в себе классические формы и современные музыкальные направления, такие как минимализм и эмбиент. Прозвучат сочинения композиторов из Канады, Англии и Германии, никогда ранее не исполнявшиеся в России. После концерта зрителей ждет творческая встреча с Владимиром Магалашвили, на которой можно будет задать вопросы исполнителю, сообщается на сайте правительства республики.

Концерт «Органная ночь» состоится 2 июля. Он начнется в 21.00. В двухчасовом гала-концерте, который идет без перерыва, выступят все участники фестиваля. В исполнении музыкантов самых разных специальностей прозвучат яркие, виртуозные сочинения и проникновенная лирика. Выступления будут сопровождаться индивидуальным световым оформлением.

Завершится фестиваль 3 июля концертной программой «Орган по-русски», полностью состоящей из российской и советской музыки, в которую войдут как произведения композиторов, написанные специально для органа, так и переложения оркестровой и фортепианной музыки, мастерски созданные самими исполнителями. В этот вечер будут исполнены шедевры российского органного искусства — знаменитая Пассакалия Х. Кушнарёва, Ария В. Бибергана для органа и фортепиано, «Медитация» О. Янченко. В новом звучании предстоит услышать и фугу из цикла «24 прелюдии и фуги» Д. Шостаковича, легендарную пьесу-символ стремительного движения современной эпохи «Время вперед!» Г. Свиридова, а рядом с ними — нежные, ностальгические мелодии М. Таривердиева из кинофильма «Ирония судьбы», всемирно известный «Вокализ» С. Рахманинова.