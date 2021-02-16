Международный фестиваль зимних видов спорта пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске в пятый раз пройдёт международный фестиваль зимних видов спорта "KareliaSkiFest 5.0".

Спортивное мероприятие состоится 22-23 февраля, информирует паблик правительства "Республика Карелия".

На соревнования приедут спортсмены из 43 регионов России, а также из Дании и Чехии. В списке участников 1250 человек, регистрация продолжается.

В программе будут лыжные марафоны серии RussiaLoppet на 50 километров коньковым и классическим стилем, лыжное путешествие на 25, 10 километров свободным и классическим стилями. Для детей проведут гонки на 3 километра и 500 метров. Запланированы заезды участников с собаками в дисциплинах скиджоринг, упряжки-двойки и упряжки-четвёрки. Также состоятся заезды на традиционных и современных финских санях.