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Международный гроссмейстер Анатолий Карпов посмотрел, как заключенный из Карелии играет в шахматы

Новости. Общество
17:40, 30 Декабря 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Завершился финальный этап II Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, сообщили в УФСИН Карелии.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В интеллектуальном состязании от Карелии принял участие осужденный Владимир, отбывающий наказание в исправительной колонии №9 в Петрозаводске.

Главным судьей соревнований стал председатель правления АНО "Всемирная лига шахматы – транзит" Сергей Фоминцев. Открыл турнир многократный чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Он пожелал участникам удачи и с интересом наблюдал за ходом партий.

Свои способности к шахматной игре в рамках чемпионата продемонстрировали осужденные, представлявшие все территориальные органы ФСИН России. Уровень шахматистов был довольно высокий, каждый из спортсменов был нацелен на победу. К сожалению, в число призеров участнику от Карелии войти не удалось.

"Немного расстроен результатом, мог бы сыграть лучше, но сказалось волнение. Безусловно, это интересный и полезный опыт для меня, в дальнейшем планирую усерднее работать и развивать свои навыки в игре в шахматы", – поделился своими впечатлениями осужденный Владимир.

В УФСИН сообщили, что сегодня практически во всех исправительных учреждениях действуют шахматные кружки и секции, в библиотеках имеется специальная литература, проводятся шахматные турниры. Игра в шахматы - это не только интересное спортивное состязание, но и фактор, способствующий перевоспитанию и исправлению осужденных.

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Комментарии

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кир
2020-12-30 17:53:21
Выйдет на волю и без волнения вставит нож в бок тому, кто не понравится. Зачем заключенных часто рекламируете? Зеков бывших не бывает. У них генетический код нарушен.
Гость
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