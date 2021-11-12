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Международный проект позволит Костомукше ежегодно перерабатывать около тысячи тонн осадка сточных вод

Новости. Экономика
10:43, 24 Ноября 2021
фото: © «Горводоканал» КГО

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Илистый осадок превратят в компост, который планируется использовать в городском благоустройстве и реализовывать населению.

В приграничном карельском городе Костомукша началась реализация международного проекта, который позволит перерабатывать осадок сточных вод, образующийся на канализационных очистных сооружениях По словам директора муниципального предприятия «Горводоканал» Лиены Пирожковой, ежегодно в Костомукше может образовываться до тысячи тонн этого осадка, но до сих пор предприятие его никак не утилизировало и лишь складировало на площадке размещения отходов.

Как ожидается, участие в международном проекте позволит перерабатывать илистый осадок в компост, который затем предполагается использовать в городском благоустройстве и реализовывать населению.

Читайте подробнее в рубрике «Капитал».

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Комментарии

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Koira
2021-11-24 12:23:39
Только на Евросоюз Костомукше и осталось рассчитывать.
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