Международный проект позволит Костомукше ежегодно перерабатывать около тысячи тонн осадка сточных вод

Илистый осадок превратят в компост, который планируется использовать в городском благоустройстве и реализовывать населению.

В приграничном карельском городе Костомукша началась реализация международного проекта, который позволит перерабатывать осадок сточных вод, образующийся на канализационных очистных сооружениях По словам директора муниципального предприятия «Горводоканал» Лиены Пирожковой, ежегодно в Костомукше может образовываться до тысячи тонн этого осадка, но до сих пор предприятие его никак не утилизировало и лишь складировало на площадке размещения отходов.

Как ожидается, участие в международном проекте позволит перерабатывать илистый осадок в компост, который затем предполагается использовать в городском благоустройстве и реализовывать населению.

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