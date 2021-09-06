Межевые столбики украли с федеральной трассы в Карелии

Неизвестные похитили знаков маркировки полосы отвода трассы А-215 в Прионежском районе, сообщили в Упрдор «Кола».

Более чем в 40 тысяч рублей оценен прямой ущерб, причиненный карельским дорожникам: неизвестные похитили 16 межевых столбиков, обозначающих границу полосы отвода дороги А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин Наволок — подъезд к Петрозаводску» неподалеку от села Рыбрека. Как отмечают сотрудники ФКУ Упрдор «Кола», общая сумма ущерба составит более 80 тысяч рублей, поскольку в ней будут учтены приобретение новых столбиков, расходы на их доставку и установку.

Расследованием хищения займутся сотрудники полиции, куда уже подано заявление. Следует отметить, что подобные действия злоумышленников расцениваются как кража — правонарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

В прошлом году сотрудники полиции Медвежьегорского района раскрыли кражу чугунных люков с федеральной автодороги. Преступление совершили двое жителей поселка Пиндуши. Сумма ущерба, причиненного ими Упрдор «Кола», составила около 60 тысяч рублей.

В Управлении предупреждают жителей республики, в случае обнаружения поврежденных или отсутствующих элементов дорожной инфраструктуры следует сообщать по круглосуточному телефону 8-44.44.8142-77. Если же вы стали свидетелями незаконных действий, необходимо обращаться по телефону полиции 102 или по единому телефону вызова экстренных оперативных служб 112.