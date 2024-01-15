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Межпартийное единство: депутат Законодательного Собрания Карелии Ройне Изюмов поддержал выдвижение Владимира Путина

Новости. Политика
17:28, 16 Января 2024
фото: © Оксана Кудряшова

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Выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года.

В пункте сбора подписей активисты и члены партии «Справедливая Россия – За правду» поставили свои подписи в поддержку Президента.

«В декабре этого года съезд единогласно проголосовал за поддержку выдвижения В.В. Путина. Перед страной сейчас стоят сложные задачи: как внешние, так и внутренние вызовы. Мы видим перед собой очень важную миссию – формирование предложений для программы Президента. Те предложения, которые сформирует партия «Справедливая Россия», будут основаны на принципах социальной справедливости, и наши социалистические идеи будут обязательно донесены до Президента. Я уверен, что он к ним прислушается», – рассказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Республике Карелия Ройне Изюмов.

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтёрами Народного фронта.

Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Леонид Слуцкий  — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, руководитель фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам.

Владислав Даванков (партия «НОВЫЕ ЛЮДИ») — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

Николай Харитонов (КПРФ) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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