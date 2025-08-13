Межпоселенческая библиотека в Лахденпохья получит новый импульс для развития

Таким мнением поделилась директор библиотеки Оксана Сивицкая по итогам рабочей поездки главы Карелии в приладожский город.

В Лахденпохья Артур Парфенчиков проверил подготовку к строительству Центра культурного развития. В новое здание после его открытия в том числе переедет Межпоселенческая библиотека Лахденпохского района.

«Это станет большим событием для нашего коллектива, для читателей и друзей библиотеки. Сегодня библиотека — это не только место для выдачи книг. Это точка притяжения для горожан, которые любят творчество, интересуются искусством, хотят общаться и вместе делать полезные дела. После переезда библиотеки в Центр культурного развития, безусловно, условия для наших читателей станут комфортнее, но главное — мы получим современное пространство для новых творческих проектов, для воплощения интересных идей нашей молодежи, волонтеров и всех активных жителей города», — прокомментировала директор Межпоселенческой библиотеки Оксана Сивицкая.

В Межпоселенческой библиотеке Лахденпохского района проводят литературные чтения, встречи с писателями и художниками, работает выставочный зал. В этом году в библиотеке также открыли центр по вопросам добровольчества, чтобы поддержать волонтеров, которые помогают землякам на СВО, реализуют культурные, образовательные, экологические проекты.

Напомним, что Центр культурного развития строят по федеральной целевой программе развития Карелии. В здании оборудуют зрительный зал на 260 человек, музыкальную и хореографическую студии, помещения для кружков и творческих занятий, библиотечно-информационный центр.