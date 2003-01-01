250 спортсменов съехались в Петрозаводск на межрегиональный турнир по тхэквондо

В Петрозаводске впервые проходят межрегиональные соревнования на призы Олмпийского чемпиона Владислава Ларина.
Сегодня, 14 октября, в Петрозаводске начались Межрегиональные соревнования по тхэквондо на призы Владислава Ларина.
В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Тульской и Белгородской областей. Это юноши и девушки 12-14 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет. Данные соревнования состоятся впервые и войдут в историю нашего региона, говорит Владислав Ларин.
— Волнительный момент. Одно дело провести соревнования городские, другое — межрегиональные, где приезжает много участников из разных регионов. Количество большое. Это важный шаг для развития тхэквондо в республике. Мы очень рады, что у нас получилось его сделать, и это послужит толчком для развития нашего вида спорта, — рассказал Владислав Ларин.
Тхэквондо активно развивается в Карелии. В состав спортивной сборной команды входит 12 тренеров и 65 спортсмена. Всего этим видом спорта занимается более 500 человек. Президентом федерации является Сергей Петров, заслуженный тренер России и Карелии. Именно он тренирует и Владислава Ларина. Напомним, Владислав — заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион (Токио 2020 г.), Чемпион Мира (Манчестер 2019 г.), двукратный Чемпион Европы (Монтрё 2016 г., Казань 2018 г.), 7-кратный Чемпион серий Гран-При, 6-кратный Чемпион России, победитель и призер огромного количества значимых международных турниров.
Владислав посвятил свою жизнь спорту, вдохновляя тысячи молодых спортсменов своим примером силы воли, упорства и целеустремлённости. И сегодня на турнире с ним фотографировались, просили автографы. И охотно это делал, как рассказал он нашему изданию.
Организаторы скрупулезно выбирали наградную атрибутику, за которую будут биться ребята.
Владислав Ларин отметил, что соревнования проводятся впервые, они межрегиональные, а в будущем году это будет уже всероссийский турнир.
Самого Владислава в этом сезоне ждет отбор на турнир Большого шлема, где можно получить путевку на Олимпийские игры. Также впереди Чемпионат Европы по олимпийским категориям, где важно показать наивысший результат.
