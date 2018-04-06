МФЦ Карелии будут предоставлять часть услуг Пенсионного фонда

В многофункциональных центрах теперь можно получить 13 государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Карелии, МФЦ взял на себя функции по подготовке пакета документов, необходимых для выхода граждан на пенсию.

Также в МФЦ можно получить информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".