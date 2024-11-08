МФЦ Карелии опубликовало график выездного обслуживания на юге республики

Администрация Суоярвского округа опубликовала график выездного обслуживания МФЦ.
Отдел МФЦ № 16 по Суоярвскому муниципальному округу опубликовал график выездного обслуживания с 18 ноября 2024 года. Как уточняется, жители могут записаться на прием несколькими способами:
— Лично в отделе предоставления услуг № 16 по Суоярвскому округу;
— На официальном сайте https://www.mfc-karelia.ru;
— По номеру телефона 8 (814-2) 33-30-50.
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