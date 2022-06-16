МФЦ Карелии с 1 июля начнет оказывать услуги по государственной кадастровой оценке недвижимости

МФЦ Республики Карелии и ГБУ РК «Центр государственной кадастровой оценки» заключили соглашение о предоставлении ряда услуг.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

С 1 июля МФЦ возьмет на себя функции по рассмотрению деклараций о характеристиках объектов недвижимости, замечаний к проекту отчета, заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Так же МФЦ будет рассматривать обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости и заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.