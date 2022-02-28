Microsoft приостановила продажи в России

Компания Microsoft объявила о приостановке продаж новых продуктов в России.

Как сообщает РБК, компания Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в России в связи с военной спецоперацией на Украине, говорится в заявлении компании.

«Объявляем сегодня, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы находимся в тесной координации с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в связи с санкциями», — заявил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.

Он назвал действия России неоправданными. Смит добавил, что Microsoft помогает Украине, в частности в борьбе с кибератаками.