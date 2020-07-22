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МИД Чехии назвал приговор Дмитриеву злоупотреблением судебной системой для политизации истории

Новости. Политика
11:10, 23 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Чешское внешнеполитическое ведомство пообещало придать "должное внимание" уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии на уровне Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Чехии выступило с резким заявлением по поводу обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву.  "Мы считаем, что приговор российскому историку и активисту Юрию Дмитриеву к 3,5 годам лишения свободы в колонии является циничным злоупотреблением судебной системой для очередной попытки российских властей политизировать историю, монополизировать право толковать события и бороться с правдой о преступлениях, совершенных во времена советского строя по отношению к русским, украинцам и другим народам СССР. Юрий Дмитриев смело описал убийства реальных и предполагаемых противников советского режима, в том числе шести чехов, казненных в 1937 году", - говорится в заявлении чешского МИДа, опубликованного на сайте посольства Чехии в Москве. 

Как считают во внешнеполитическом ведомстве Чехии, "осуждение Юрия Дмитриева на сфабрикованных обвинениях противоречит международно-правовым обязательствам Российской Федерации, а также обязанностям, вытекающим из членства в Совете Европы". В МИД Чехии пообещали придать "должное внимание" уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии на уровне Европейского Союза.

Напомним, городской суд Петрозаводска признал 22 июля Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на невиновности Дмитриева и его полном оправдании. Сам Дмитриев свою вину не признал и связал уголовное преследование с Сандармохом – местом массовых советских расстрелов, которое он нашел и исследовал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-07-23 15:16:55
Все правильно сказано. Отпразднуем вместе с чехами освобождение Дмитриева на площади Немцова.
новый
2020-07-23 14:50:22
Надо этим любителям пивной жижи побольше беженцев заслать, чтобы некогда было совать свой нос в чужие дела. Неграм они такого бы не заявили. Негры сразу их на место поставят.
Изя
2020-07-23 15:17:41
новый, когда планируешь угомониться ???? :)
однозначно
2020-07-23 14:11:07
Можно подвести предварительные итоги : ночной фотограф дал признательные показания и осужден, строительство детского сада на Сегежской идет полным ходом, осталось разобраться с местечковым сортавальским царьком, и тему протестанутой либерастни можно закрывать. Пусть сколь угодно истерят в интернете в бессильной злобе, трудящимся на ихние виртуальные визги тьфу и растереть .
Fit G
2020-07-23 14:05:14
Пусть Чехи сначала решат свои проблемы, у них там их целый ворах, мы сами разберемся без их сопливых мнений.
Никанорыч
2020-07-23 12:24:36
Видать серьёзное что то копнул, раз так зашевелились?
Ведь где больше всего педофилов мы прекрасно знаем, но тут старичка "прихватили"....."весело живём"?
новый
2020-07-23 11:37:45
Пусть себе всех ..... забирают. И либероидную шелупонь тоже. Но не заберут, ибо вся эта шушара нужна им здесь. Там они без надобности, да еще и кормить этих бездельников придется. А тут им кость от рульки из-за бугра кинут, они и гадят стране. Практически бесплатно за цэеуропейские объедки.
zanoza
2020-07-23 12:00:20
новый, тебя бы кто забрал, надоел всем, как без тебя было хорошо.
Изя
2020-07-23 12:11:07
zanoza, пусть будет , с ним веселее , чувствуешь себя интеллектуалом ))) :)
Koira
2020-07-23 11:50:09
новый, к гене под нары тебе давно пора
asusls
2020-07-23 11:25:57
Памятник верните!!!
Juniper59
2020-07-23 11:23:10
А у нас теперь монополизация взглядов на историю и игнорирование неудобных международных правовых норм в основном законе страны. Это чехи с чего-то решили, что здесь по-прежнему демократия... так они культурная Европа, что с них взять.
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