МИД Чехии назвал приговор Дмитриеву злоупотреблением судебной системой для политизации истории

Чешское внешнеполитическое ведомство пообещало придать "должное внимание" уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии на уровне Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Чехии выступило с резким заявлением по поводу обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву. "Мы считаем, что приговор российскому историку и активисту Юрию Дмитриеву к 3,5 годам лишения свободы в колонии является циничным злоупотреблением судебной системой для очередной попытки российских властей политизировать историю, монополизировать право толковать события и бороться с правдой о преступлениях, совершенных во времена советского строя по отношению к русским, украинцам и другим народам СССР. Юрий Дмитриев смело описал убийства реальных и предполагаемых противников советского режима, в том числе шести чехов, казненных в 1937 году", - говорится в заявлении чешского МИДа, опубликованного на сайте посольства Чехии в Москве.

Как считают во внешнеполитическом ведомстве Чехии, "осуждение Юрия Дмитриева на сфабрикованных обвинениях противоречит международно-правовым обязательствам Российской Федерации, а также обязанностям, вытекающим из членства в Совете Европы". В МИД Чехии пообещали придать "должное внимание" уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии на уровне Европейского Союза.

Напомним, городской суд Петрозаводска признал 22 июля Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на невиновности Дмитриева и его полном оправдании. Сам Дмитриев свою вину не признал и связал уголовное преследование с Сандармохом – местом массовых советских расстрелов, которое он нашел и исследовал.