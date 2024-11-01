МИД Финляндии направил ноту России из-за надписи на заборе

Неизвестные упомянули Аландские острова на заборе финской дипмиссии в Москве, а территорию посольства закидали яйцами.

МИД Финляндии направил ноту внешнеполитическому ведомству России из-за порчи забора финской дипмиссии в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала агентству STT, в пятницу на забор дипмиссии была нанесена надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. Лийвала проинформировала, что полиция быстро задержала пять злоумышленников. Судя по опубликованным фотографиям, надпись занимает как минимум три секции кирпичного ограждения.

По словам посла, МИД Финляндии 2 ноября направил ноту по этому поводу в российское внешнеполитическое ведомство.