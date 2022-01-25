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МИД Финляндии предостерег граждан страны от ненужных поездок на Украину

Новости. Политика
11:27, 26 Января 2022
фото: © Markku Ulander / Scanpix / Lehtikuva

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Финское внешнеполитическое ведомство рекомендовало воздержаться от любого посещения Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

Министерство иностранных дел Финляндии призвало граждан страны избегать ненужных поездок на Украину. Поводом для этого предостережения послужило обострение ситуации на российско-украинской границе.

МИД Финляндии рекомендовало воздержаться от любого посещения территории Луганской и Донецкой областей, а также Крыма, который, как отмечается на сайте финского внешнеполитического ведомства, не находится под украинским управлением. Кроме того, власти Финляндии посоветовали избегать путешествий вблизи так называемой «контактной линии» на востоке Украины, где продолжается конфликт.

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