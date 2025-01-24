Мигалки полиции и вой «скорой» переполошили вечерний Петрозаводск: по оживленному проспекту города водителя легковушки вели в наручниках

Инцидент произошел вечером 28 января на проспекте Александра Невского в карельской столице.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Вкратце | Петрозаводск | Карелия».

Инцидент произошел вечером во вторник, 28 января, у дома № 70 на проспекте Александра Невского.

Там, судя по видео, сотрудники ГАИ скрутили водителя легкового автомобиля.

Как предположили очевидцы, мужчина был нетрезвый.

Потом к месту происшествия подъехала скорая.

Больше очевидцы ничего не сообщили.

Как ответили нашему изданию в Госавтоинспекции Петрозаводска, обстоятельства инцидента уточняются и позже появится официальная информация о происшествии на проспекте Александра Невского.

Инцидент попал на видео. Записи разместили в источнике.