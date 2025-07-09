Мигрантов без документов предупредили о скорой депортации

Незаконно проживающих в России иностранных граждан предупредили о крайнем сроке для решения проблем с документами.

Миграционная служба рассказала, что у нелегальных мигрантов осталось всего два месяца, чтобы урегулировать свое правовое положение на территории РФ. По данным ведомства, у иностранных граждан осталось немного времени, чтобы решить, будут ли они оставаться в России или уедут за ее пределы, и предпринять для этого необходимые действия.

Время для урегулирования есть до 10 сентября 2025 года. До этого времени будет действовать указ, предоставляющий возможность иностранным гражданам и лицам без гражданства, утратившим законные основания для нахождения на территории России, урегулировать свой правовой статус.

Если к началу осени этого года иностранные граждане не урегулируют свой правовой статус, им грозит депортация и запрет на въезд в Россию.