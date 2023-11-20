Мигранты на скейтбордах проникли на территорию Финляндии через российскую границу

В пункте пропуска «Салла» были зафиксированы беженцы из Сирии, Афганистана и Ирака на скейтбордах.

Пограничная служба Финляндии отчиталась о зафиксированных 20 ноября попытках беженцев из арабских и африканских стран проникнуть на территорию Суоми с целью получения убежища. Так, к пункту пропуска «Салла» в Лапландии, который расположен в 170 километрах от мурманского города Кандалакши, со стороны прибыли 35 человек из Сирии, Афганистана и Ирака. При этом, как указывают финские пограничники, мигранты приехали со стороны России не только на велосипедах, но и на скейтбордах. Об этом пишет 47news.

Пограничная служба Лапландии приняла от них заявления о предоставлении убежища. После этого просителей отправили в приёмный центр Миграционной службы.

В тот же день на пограничный пункт «Вартиус», расположенный по соседству с российским пунктом пропуска «Люття» в Карелии, 20 ноября в общей сложности за защитой обратились 16 иностранцев. Они пересекли границу с Россией на велосипедах или пешком. Прибывшие сообщили, что они приехали из Палестины, Сомали и Сирии, однако, как указывает финская сторона, некоторые из беженцев слукавили, рассказывая о своей национальной принадлежности. Тем не менее у них были приняты заявления о предоставлении убежища.

Также 20 ноября работу пункта пропуска «Вартиус» проинспектировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Политик сообщил журналистам о переговорах, которые велись с Россией по дипломатическим каналам, но достичь прогресса по вопросу границы и беженцев не удалось.