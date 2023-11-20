Мигранты начали штурмовать российско-финляндскую границу в обход пунктов пропуска

Появилось видео задержания беженцев, рискнувших пройти границу через колючую проволоку.

Закрытые шлагбаумы и бетонные блоки на закрытых финских пунктах пропуска заставили беженцев из африканских стран изменить стратегию штурма границы Суоми. Тем более, мороз ночью крепчает, а финны все меньше слышат.

Как стало известно 47news, беженцы из африканских и арабских стран, не успевшие попросить убежище в Суоми из-за закрытых в ночь на 18 ноября четырёх финских КПП, стали искать обходные пути. По данным 47news, в первый «день закрытых дверей» финские пограничные наряды задержали шестерых мигрантов, рискнувших обойти пункты пропуска.

Так, пограничная служба Финляндии сообщила о двух задержанных в районе Раутъярви, что почти в 50 километрах севернее МАПП «Иматра — Светогорск». Потом стало известно о том, что всего 18 ноября прорывались и просили убежище шестеро.

По словам жителей близлежащих населенных пунктов, беженцы всю ночь стоят на морозе и просят пропустить, но финны не реагируют. Мы уже показывали, как мигранты скандировали «Пропускай».

По информации 47news, еще двоих мигрантов финские пограничники задержали при обходе пункта пропуска «Нуйямаа — Брусничное». В тот же день были задержаны ещё двое. При этом задержанные смогли форсировать ограждения, повредив технические средства охраны границы — колючую проволоку.

47news запросил информацию о субботних случаях задержания мигрантов представителя погранслужбы Суоми Юкка Лукари, но ответа пока нет.