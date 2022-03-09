890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Карелия потеряет лесной экспорт в Европу
09.03.2022 15:04
В соцсетях распространяются фейки об уходе ряда крупных брендов из России
09.03.2022 17:51

Миграционный прирост населения Карелии за год вырос в 195 раз

Новости. Общество
11:01, 10 Марта 2022
фото: © РЖД

Новости партнеров

В 2021 году миграционный прирост населения Карелии составил 1366 человек — в 195 раз больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил всего 7 человек.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В 2020 году в Карелию прибыло на постоянное место жительства 17769 человек, а в 2021 году — еще 20431.

Число уехавших тоже увеличилось, но не столь значительно, что и привело к увеличению показателя миграционного прироста.

Более 90% приехавших — это переселенцы из регионов России. Из-за границы приехал 1681 человек. Почти половина — из Украины и Таджикистана.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Чтиво

08.03.2022 09:01
Частная жизнь
Рожденная танцевать
Мама троих детей, красавица-жена, успешный предприниматель, яркая, талантливая, блистательная Ольга Захаренкова.
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»