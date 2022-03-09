Миграционный прирост населения Карелии за год вырос в 195 раз

В 2021 году миграционный прирост населения Карелии составил 1366 человек — в 195 раз больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил всего 7 человек.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».
В 2020 году в Карелию прибыло на постоянное место жительства 17769 человек, а в 2021 году — еще 20431.
Число уехавших тоже увеличилось, но не столь значительно, что и привело к увеличению показателя миграционного прироста.
Более 90% приехавших — это переселенцы из регионов России. Из-за границы приехал 1681 человек. Почти половина — из Украины и Таджикистана.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание