Михаэль Шумахер смог расписаться на гоночном шлеме

Состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, скрываемого от публики с момента тяжелой черепно-мозговой травмы в 2013 году, улучшается.

Обнадеживающим сигналом стала подпись Шумахера на гоночном шлеме, сделанная для благотворительного аукциона. Об этом рассказал в интервью телеканалу RTL журналист издания L'Equipe Стефан л'Эрмитт. Журналист отметил, что, хотя нет уверенности, помогала ли супруга чемпиона направлять его руку, это событие стало «первым позитивным знаком, почти весточкой» от Шумахера, сообщает РБК.

Л'Эрмитт добавил, что до сих пор никто не видел, как Шумахер ходит или говорит. «Так что мы имеем дело с человеком, который еще дышит, который, возможно, немного общается с семьей, но мы не можем точно сказать, что у него все хорошо», — сказал журналист.

Как ранее сообщало издание Daily Mail, Шумахер оставил автограф на шлеме в рамках благотворительного сбора средств для организации «Гонка против деменции», основанной экс-гонщиком Джеки Стюартом. При этом отмечалось, что это было сделано при участии его супруги Коринны.

Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик, семикратный чемпион мира «Формулы-1», получивший тяжелую травму головы в 2013 году после завершения карьеры в результате несчастного случая во время семейного отдыха на горнолыжном курорте и с тех пор не появлявшийся на публике.