Михаэль Шумахер смог расписаться на гоночном шлеме

Более 60 процентов молодых россиян относятся к Финляндии положительно

Фотограф Игорь Подгорный снял новый фильм о природе Карелии

Натуральный квас пропадает с рынка безалкогольных сладких напитков в России

Новый автобусный маршрут из Университетского городка в Петрозаводске запустят 15 октября

На «Госуслугах» появилась новая функция для защиты от мошенников

Еще один российский регион планирует ограничить продажу алкоголя

Травма головы и перелом челюсти: новые подробности избиения мужчины 15-летней школьницей в Петрозаводске

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 15 октября

Почти 500 семей получили помощь из бюджета на детей

Обезображенный труп мужчины нашли прохожие в Петрозаводске

Девятерых человек эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

250 спортсменов съехались в Петрозаводск на межрегиональный турнир по тхэквондо

В Петрозаводске показали обновленный сквер около Карельской филармонии

Служить в полиции Карелии теперь можно со средним образованием

Родителям в России могут разрешить посещать школьные собрания онлайн

Карельское предприятие выплатит работнику компенсацию за травму на производстве

Построенную подрядчиком временную лестницу возле Лобановского моста решено оставить

Повышение утильсбора для иномарок могут отстрочить

Транспортный налог для владельцев мощных катеров и гидроциклов в Карелии снизят на 70%

В Петрозаводске состоялся день открытых дверей в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»

В Госдуме рассматривают инициативу о запрете продажи газировки несовершеннолетним

Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю

Верховный суд Карелии оставил экс-главу Минприроды в СИЗО

В Карелии уничтожили 56,9 кг продуктов из кафе и столовых

В Карелии разработали минеральный порошок для дорожного строительства

«Не смог устоять перед соблазном»: житель Питкяранты похитил понравившийся телефон знакомой

Кассационный суд встал на сторону перевозчиков в споре с мэрией Петрозаводска

Мошенники обманули двух пенсионерок из Петрозаводска и украли у них более полутора миллионов рублей

В Петрозаводске 13-летний подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте

В Карелии начался сезон «печных» пожаров

В Петрозаводске 22-летний водитель пострадал в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске

Обломки самолёта времён Советско-финляндской войны обнаружили в Карелии

Водитель Honda пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

В Карелии открылся новый отель для автопутешественников

Заболеваемость ОРВИ упала в Карелии

Студентка ПетрГУ получила грант на обучение в Китае

В Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов №3 и №6 после открытия Лобановского моста

В полиции раскрыли подробности «обстрела» автобуса в Петрозаводске

Пенсионерка из Карелии потеряла 290 тысяч рублей из-за мошенников

Началось строительство новой амбулатории в Кончезеро

Правительство одобрило законопроект о привлечении резервистов к службе в мирное время

МВД предупредило о новом виде мошенничества с покупкой автомобилей из-за рубежа

В Карелии зафиксировано два новых случая клещевого энцефалита

Старинные артефакты нашли при строительстве моста в Карелии

Сотрудники УФСИН спасли заблудившегося в карельском лесу грибника

Обмелевшее озеро в Карелии обнажило баржи, столетие пролежавшие на дне

Восемь пешеходов погибли в ДТП на дорогах Карелии с начала года

В Петрозаводске прощаются с погибшим от ранения на СВО пенсионером МВД

Подписан мирный договор о прекращении войны в секторе Газа

Автомобили из других регионов разбились в Приладожье Карелии

Облачный вихрь принесет в Карелию снег

Группа «Агата Кристи» может воссоединиться

Власти начали проверку по факту свалки отходов камнеобработки в Онежское озеро в Петрозаводске

Неизвестные разбили стекло в новом автобусе в Петрозаводске

Карельские депутаты попросили Москву узаконить лесные охотничьи избушки

Попытка дачи взятки обернулась уголовным делом для жителя Сегежи

В Петрозаводске завершено благоустройство парка Беличий Остров

Спрос на подержанные иномарки в Карелии вырос более чем на 40%

Рыбный праздник вопреки погоде: в Вокнаволоке прошел седьмой фестиваль ряпушки

Более 100 детей с инвалидностью из Карелии отдохнули в санаториях в этом году

Дождь, мокрый снег и похолодание до 0°С: как изменится погода в Карелии 14 октября

Яркий метеор вспыхнул в небе над Петрозаводском

Житель Сегежского округа с помощниками похитил из садков в Карелии более тонны форели

Готовую квартиру в ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене

Федеральное СМИ рассказало историю петрозаводчанина с инвалидностью, которого уволили из музея за профнепригодность

Кондопога получит новое футбольное поле с подогревом уже следующим летом

В широкий прокат вышла спортивно-биографическая драма «Первый на Олимпе»

Детский омбудсмен прокомментировал историю с избиением подростками мужчин в Петрозаводске

Карельские пловцы завоевали 19 медалей на окружных соревнованиях в Ленобласти

В Соцфонде напомнили, когда индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на больничные

В Пряжинском районе пенсионерка нашла и потратила деньги с чужой банковской карты

В Петрозаводске поймали вора,который дважды похищал дорогие наушники из магазина техники

Водитель отвлекся и устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии

Подрядчик завершает ремонт одного из участков дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша»

В Петрозаводске от управления отстранили 14 водителей

В Петрозаводске пройдут соревнования по пилотированию дронов

Последнюю жительницу заброшенной деревни в Карелии вывезли в интернат

По факту избиения мужчин двумя несовершеннолетними девочками в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

Праздник в центре Петрозаводска: открытие нового пешеходного бульвара и набережной в эту субботу

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «ПРО газ»

Железнодорожники из Карелии предстанут перед судом за кражу 393 литров бензина

Городской автобусный маршрут № 23 закрылся на зиму

Элиссан Шандалович рассказал, что для него значит благодарность Валентины Матвиенко

Спектакль из Петрозаводска завоевал Гран-при на международном фестивале

Региональный фестиваль «Жемчужины Карелии» прошел в Петрозаводске

«Ее улыбка и доброе слово были целительными»: в Сегеже ушла из жизни медик Тамара Аненко

Кинологи из Карелии вошли в пятерку сильнейших на чемпионате МВД России

Дети со всей Карелии поборются за баскетбольный кубок

Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки роботизированной фермы в Пряже

55 сельских специалистов получили бесплатные участки в Карелии с начала этого года

В Петрозаводске 46-летний пешеход попал под колеса машины

Восемь участников СВО из Карелии открыли свое дело в этом году

Новую коммунальную спецтехнику приобрели для Петрозаводска при поддержке главы Карелии

МВД предупредило о новом вирусе, который маскируется под популярные приложения

Минюст хочет надеть электронные браслеты на приговоренных к принудительным работам

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске

На участке в центре Петрозаводска запретили стоянку и остановку транспорта

Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры

Житель Кондопожского района погиб на СВО

Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

В Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину

В Якимваарском заливе появится защитный барьер от нефтеразливов

В Петрозаводске проверят водителей на трезвость

Более 200 тысяч жителей Карелии получают северную надбавку к пенсии

Финляндия займёт 44 млрд евро на погашение старых долгов

Михаэль Шумахер смог расписаться на гоночном шлеме
Сегодня 22:30 Спорт
Состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, скрываемого от публики с момента тяжелой черепно-мозговой травмы в 2013 году, улучшается.

Обнадеживающим сигналом стала подпись Шумахера на гоночном шлеме, сделанная для благотворительного аукциона. Об этом рассказал в интервью телеканалу RTL журналист издания L'Equipe Стефан л'Эрмитт.  Журналист отметил, что, хотя нет уверенности, помогала ли супруга чемпиона направлять его руку, это событие стало «первым позитивным знаком, почти весточкой» от Шумахера, сообщает РБК.

Л'Эрмитт добавил, что до сих пор никто не видел, как Шумахер ходит или говорит. «Так что мы имеем дело с человеком, который еще дышит, который, возможно, немного общается с семьей, но мы не можем точно сказать, что у него все хорошо», — сказал журналист.

Как ранее сообщало издание Daily Mail, Шумахер оставил автограф на шлеме в рамках благотворительного сбора средств для организации «Гонка против деменции», основанной экс-гонщиком Джеки Стюартом. При этом отмечалось, что это было сделано при участии его супруги Коринны.

Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик, семикратный чемпион мира «Формулы-1», получивший тяжелую травму головы в 2013 году после завершения карьеры в результате несчастного случая во время семейного отдыха на горнолыжном курорте и с тех пор не появлявшийся на публике.

