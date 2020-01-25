Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком (ФОТО)

Опубликовано фото, на котором Михаил Боярский запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.

Ещё недавно Сергей, сын Михаила Боярского, пел песню про динозавриков в эфире советского телевидения. Но время летит быстро — накануне наследнику Д'Артаньяна исполнилось 40 лет. Эту знаменательную дату Сергей по традиции отметит со своими родными, сообщает сайт "7days.ru". Он встретился с отцом и мамой Ларисой Луппиан, а также с сестрой — Елизаветой. Она, кстати, очень трогательно поздравила брата с юбилеем.

"Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С днём рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет — полёт нормальный! Люблю", — призналась Елизавета в чувствах своему брату.

Боярская заодно поделилась семейным фото, которое, к слову, сильно расстроило поклонников её отца. Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков. Многим показалось, что у него на снимке осунувшийся и нездоровый вид. "Как будто другой человек", "Отец болен?", — переживают поклонники. Елизавета эти вопросы оставила без ответа. Она не захотела обсуждать вопросы здоровья своего отца в публичном пространстве.

Михаил Сергеевич гораздо больше переживает за состояние своей супруги, чем за своё. В прошлом году Луппиан получила новое назначение — стала художественным руководителем театра имени Ленсовета. Попытки артистки совмещать работу в театре с заботой о семье вытягивают из неё все силы. "Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьей. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах", — пожаловался Боярский.