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Михаил Ковальчук: раны, нанесенные природе, заживают десятилетиями из-за особенностей Арктики

Новости. Общество
14:35, 25 Апреля 2025
фото: © Сергей Юдин / ИА «Республика»

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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время визита в Петрозаводск предложил природоподобные технологии для развития Арктики.

В минувший четверг, 24 апреля, в научном сообществе Карелии царило оживление. Петрозаводск посетил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он принял участие в заседании Научного совета президиума Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктике, где обсуждались технологии, которые изменят Арктическую зону.

По мнению ученого, один из стратегических приоритетов России на севере — создание арктической энергетики. Для этого разрабатываются плавучие атомные электротепловые станции, подводные газовозы, расширяется атомный ледокольный флот. Технологии, созданные сегодня, позволяют сделать станции, которые не будут зависеть от привозного топлива, при этом смогут работать в арктических широтах десятилетиями.

Ковальчук особо выделил необходимость развития так называемых «природоподобных технологий» — решений, которые имитируют природные процессы. Это важно для сохранения экологии Арктики, где любые повреждения окружающей среды восстанавливаются крайне медленно.

«Раны, нанесенные природе, заживают десятилетиями, а то и столетиями из-за особенностей Арктики. Поэтому природоподобные технологии — это основа для экологически чистого и эффективного освоения региона», — подчеркнул он, отметив вклад карельских ученых в эти исследования.

Что президент НИЦ «Курчатовский институт» делал в ПетрГУ и почему он считает, что в Карелии нужно создать биоэкопоселение, читайте в нашем материале: «Визит Михаила Ковальчука: от технологий развития Арктики до класса промышленной автоматизации».

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