Михаил Мишустин утвердил изменения в федеральную целевую программу развития Карелии

По предложению главы региона Артура Парфенчикова в ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года» внесены изменения, предусматривающие строительство ряда социально важных объектов.
1 декабря 2025 года Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены изменения в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».
В первую очередь, это позволит начать строительство в более ранние сроки больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в городе Лахденпохья. Проект будет завершен в 2027 году. Конкурсные процедуры для заключения контракта на проведение строительных работ уже объявлены.
Кроме того, в 2026 году планируется завершить строительство корпусов А и Б межрайонной больницы и поликлиники на Древлянке и хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске, которые имеют большое значение для повышения доступности медицинской помощи.
Благодаря утвержденным изменениям увеличено финансирование и других важных проектов. В их числе — строительство социально-культурного центра с детским садом в поселке Хийтола, Центра культурного развития в городе Лахденпохья, детского сада в Сортавале. Строительные работы планируется завершить в 2026 году.
Всего в рамках федеральной целевой программы с общим объемом финансирования 21,3 млрд рублей на период 2025–2030 годов будет реализовано 15 мероприятий, направленных на создание социально-экономической инфраструктуры приграничных территорий и развитие экономики региона.