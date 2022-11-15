Михаил Охлопков: «Если не будем отправлять на карантин школы, Карелия опять будет полыхать»

Глава Минздрава Карелии обратился к руководителям школ и учителям из-за роста заболеваемости гриппом.

Как пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, сейчас в Карелии сложный эпидемиологический период по гриппу. В регионе зарегистрирован и свиной грипп H1N1 (версия 2009 года), крайне опасный и контагиозный. В прошлую эпидемию свиного гриппа в мире было много смертельных исходов среди детей и беременных женщин. Не надо сбрасывать со счетов и коронавирус, который пока никуда не ушёл, отметил министр.

«Как я уже писал, мы ожидаем три волны гриппа. Сейчас бушует первая волна: болеют, в основном, дети. В зоне риска, также, беременные женщины и люди, старше 65 лет. В некоторых регионах уже фиксируются смертельные исходы среди детей и беременных женщин. С учётом того, что иммунитет у детей ослаблен после ковида из-за того, что они переносили его, в основном, в лёгкой форме, то инфицирование происходит стремительно.

Поэтому прошу сейчас не гнаться за успеваемостью учеников. Если дети болеют, то не надо им задавать домашние задания. Детям, в такой период, необходим полный покой. Кроме того, вовремя отправляйте классы и школы на карантин или дистанционное обучение. Напоминаю, что если в классе заболело 20% детей, то весь класс должен быть отправлен на дистант. С учётом эпидобстановки, этот порог можно снизить до 10%. А если, хотя бы выявлен один случай свиного гриппа или коронавируса, то весь класс закрывается на карантин. Эти меры помогут разорвать цепочку заражений. Ведь дети приносят из школы вирус домой. Начинают болеть семьи», - пишет Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава Карелии, первая волна проходит относительно легко, две другие ожидаются, как цунами: быстро, много и с ужасными последствиями.

«Кроме того, вполне вероятно, что придёт и гонконгский штамм. Если мы вовремя не будем отправлять на карантин классы и школы, то Карелия опять будет полыхать», - предупреждает министр.