Михаил Охлопков: молодые люди в Карелии не спешат вакцинироваться

Глава Минздрава Карелии представил статистику вакцинации от коронавируса: Карелия находится на 14 месте в рейтинге среди российских регионов.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, на 22 ноября Республика Карелия занимает 14 место в общем рейтинге российских регионов по вакцинации. Первым компонентом привиты 252 856 человек — 52,2% от общего числа взрослого населения.

Полностью привиты 228 527 человек — почти половина от общего числа взрослых, проживающих в республике.

Наименее активно прививаются от коронавируса молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет: вакцинировались 42,2% от общего числа граждан в этой возрастной группе.

Группа, наиболее активно прививающаяся против коронавируса, — это пожилые люди старше 60 лет, уже вакцинировались 69,7% граждан 60+.

Сейчас в республике число привитых превышает число непривитых. Для достижения уровня иммунизации 80% необходимо привить еще 134 654 человека.