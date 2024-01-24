Михаил Охлопков отметил хорошую работу медсестры Пудожгорского ФАПа

Глава Минздрава Карелии рассказал о профилактических мероприятиях в поселке и работе мобильной бригады Пудожской ЦРБ.

Как в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии, мобильная бригада Пудожской ЦРБ провела диспансеризацию в поселке Пудожгорский. По словам Михаила Охлопкова, первый этап обследования прошли 33 жителя.



«Благодарю медицинскую сестру Пудожгорского ФАПа Милану Олеговну Елизарову за хорошую организацию профилактических мероприятий в поселке», — написал министр здравоохранения республики.



По его словам, следующий выезд мобильный бригады больницы состоится 13 февраля в поселок Кубово. С расписанием работы мобильных бригад Пудожской ЦРБ на первое полугодие можно ознакомиться здесь.



«За 2023 год мобильная бригада медицинских работников Пудожской ЦРБ осуществила 21 выезд в 16 населенных пунктов района для проведения диспансеризации, причем в Кубово, Красноборский, Водлу, Шальский и Пяльму медики выезжали два раза. Осмотрены почти 800 человек», — отметил Михаил Охлопков.