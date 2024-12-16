Михаил Охлопков передал отдельный подарок хирургу в зону СВО

Глава регионального Минздрава сообщил об этом в соцсети.

Глава Минздрава Карелии принял участие в акции «Рождественский подарок солдату» и передал презент Леониду Цуканову, который служит в зоне СВО. Об этом Михаил Охлопков сообщил на своей личной странице в соцсети.

«Вместе с коллегами принял участие в акции „Рождественский подарок солдату“. На этот раз решил еще и лично от себя передать отдельный подарок Леониду Анатольевичу Цуканову, который с начала спецоперации служит в одном из медицинских подразделений. В мирной жизни врач-хирург и организатор здравоохранения, сейчас он выполняет важнейшую миссию по спасению бойцов. Гордимся! С нетерпением ждем возвращения Леонида Анатольевича в ряды медицинских работников Карелии!», — написал Охлопков.

Руководитель регионального минздрава отметил, что сейчас в Карелии идет сбор подарков бойцам СВО. Можно перечислить средства на приобретение техники и теплых вещей для земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.