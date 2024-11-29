Михаил Охлопков пригласил жительниц Карелии посетить акцию «Здоровая многодетная мама»

В рамках акции 7 декабря можно получить консультации врачей, сделать УЗИ молочных желез и щитовидной железы, а также выполнить флюорографию.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле пригласил жительниц республики посетить профилактическую акцию «Здоровая многодетная мама», которую организовали Министерство здравоохранения Карелии, Республиканский перинатальный центр, городские поликлиники № 2 и 3.



Вы можете сделать флюорографию органов грудной клетки, дерматоскопию, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, проконсультироваться у кардиолога, гинеколога, онколога-маммолога, невролога, психолога, пульмонолога, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, проверить функцию внешнего дыхания. Также на акции будут присутствовать социальные службы Карелии

— рассказал Михаил Охлопков.



Акция состоится 7 декабря с 11 до 15 часов в Республиканском перинатальном центре (ул. Сыктывкарская, 9).



С собой необходимо взять паспорт. При наличии признаков ОРВИ следует воздержаться от посещения мероприятия.