Михаил Охлопков рассказал, что его радует во время командировок по Карелии (ФОТО)

Подробности одной из последних рабочих поездок сообщил в соцсети руководитель минздрава Карелии.
«Нечасто во время командировок выпадают такие прекрасные минуты», — отметил глава ведомства.
Вчера в Сортавальской ЦРБ министр вместе с главным врачом Александром Романовым поздравил детей с победой в конкурсе юных художников.
Глава республиканского минздрава вручил юным талантам сертификаты участников и памятные призы.
«Благодарю каждого ребёнка за участие и яркое проявление своего таланта», — отметил Михаил Охлопков.
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