Михаил Охлопков рассказал, что его радует во время командировок по Карелии (ФОТО)

Подробности одной из последних рабочих поездок сообщил в соцсети руководитель минздрава Карелии.

«Нечасто во время командировок выпадают такие прекрасные минуты», — отметил глава ведомства.



Вчера в Сортавальской ЦРБ министр вместе с главным врачом Александром Романовым поздравил детей с победой в конкурсе юных художников.



Глава республиканского минздрава вручил юным талантам сертификаты участников и памятные призы.



«Благодарю каждого ребёнка за участие и яркое проявление своего таланта», — отметил Михаил Охлопков.