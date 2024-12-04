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Михаил Охлопков рассказал о пользе телемедицины

Новости. Медицина
13:45, 05 Декабря 2024
фото: © Михаил Охлопков / VK

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С начала года в Республиканской больнице им. В. А. Баранова организовали 1300 телемедицинских консультаций.

Как сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, когда республиканские врачи сталкиваются с очень сложными для диагностики случаями заболеваний, с помощью телемедицины они имеют возможность обсудить тактику лечения больного с коллегами из медицинских организаций более высокого уровня.

С начала года в Республиканской больнице им. В. А. Баранова, например, организовано 1300 телемедицинских консультаций с федеральными клиниками, институтами, национальными медицинскими исследовательскими центрами, в том числе в режиме видеоконференцсвязи

рассказал министр.

По его словам, это больше, чем за прошлый год (960 консультаций) и за 2022 год (495). Наибольшее количество консультаций провели в интересах пациентов, нуждающихся в помощи по сердечно-сосудистой хирургии, ревматологии, эндокринологии и травматологии. Это пациенты не только РБ, но и других медицинских организаций, в том числе центральных районных больниц, подчеркнул Михаил Охлопков.

 

На днях в ходе телемедицинской консультации специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, Республиканской больницы им. В. А. Баранова и Городской поликлиники № 2 обсудили тактику ведения пациента с заболеванием печени неясной этиологии. После получения дополнительных результатов обследования пациента федеральный центр рассмотрит вопрос о возможности трансплантации печени.

Центры телемедицины для взаимодействия с федеральными клиниками у нас есть также в Республиканском онкологическом диспансере и Детской республиканской больнице.

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