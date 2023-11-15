Михаил Охлопков рассказал о пострадавшем в аварии со скорой помощью в центре Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии раскрыл подробности жесткой аварии на проспекте Ленина.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем тг-канале рассказал подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи в центре Петрозаводска.

В медицинской машине пострадал фельдшер. На место аварии выехала другая бригада скорой помощи. Кроме того, еще одна бригада отправилась на вызов к пациенту, к которому торопился попавший в аварию автомобиль.

Как уточнил министр здравоохранения, за последние два года в республике произошло 20 ДТП с участием автомобилей скорой помощи, однако серьезных травм у медиков не было, за исключением последнего случая.

Напомним, авария с участием автомобиля скорой помощи и паркетника произошла сегодня, 16 ноября, около 8.30 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске.

Скорая помощь двигалась по улице Куйбышева в сторону площади Кирова, в то время как внедорожник ехал по Ленина в сторону набережной. Столкновение произошло в центре перекрестка — скорая, получив удар, завалилась набок.

В сети появились видео аварии. На месте работали бригада скорой медицинской помощи, спасатели, пожарные, дорожные полицейские.