Михаил Охлопков рассказал, сколько на самом деле групп крови у человека

Он отметил, что в республике появился прибор для автоматического исследования всех групп крови.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о том, что у человека 44 группы крови. Однако чаще всего определяют системы АВО и Резус-фактор, рассказал Охлопков на своей странице в соцсети.

«Они отражают наличие или отсутствие антигенов на поверхности эритроцитов и антител в плазме крови). Остальные системы групп крови также имеют значение, поскольку пренебрежение ими в некоторых случаях может привести к тяжёлым последствиям и даже смертельному для реципиента исходу», — сообщил министр.

Он отметил, что каждому медицинскому работнику нужно учитывать, что каждое переливание крови — это трансплантация органа.

«Да, да! Именно трансплантация. И именно поэтому каждое переливание крови крайне ограничено и проводится только по жизненным показаниям. Я застал те времена, когда кровь переливали литрами по всяким пустяковым показаниям и даже для омоложения» — вспоминает Охлопков.

По его словам, новый автоматический иммуногематологический анализатор установили в лаборатории Республиканской больницы скорой и экстренной медпомощи. Он позволяет точно производить исследования групп крови. В Карелии такой прибор появился впервые. Он позволит исследовать группы крови в автоматическом режиме.

«Это первый такой прибор в Карелии. Теперь тесты на определение группы крови проводятся в автоматическом режиме, повышается производительность, качество исследований, а также значительно упрощается и ускоряется процесс диагностики», — заявил министр.





Анализатор выполняет все виды иммуногематологических исследований. В том числе фенотипирование и идентификацию антител.



