Михаил Охлопков: Карелия может столкнуться с очередной волной коронавируса

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что в Карелии произошло резкое снижение уровня коллективного иммунитета от коронавируса.

Об этом Михаил Охлопков заявил в соцсети.

«К сожалению, новости по коронавирусу сейчас неутешительны. Достигнутый в Карелии 14 февраля — в День всех влюблённых — уровень коллективного иммунитета 90% сейчас резко снизился до 74%», — сообщил министр.

По оценке Охлопкова, регион может столкнуться с очередной волной коронавируса.

«При таком сценарии через месяц мы ожидаем 6 волну ковида, связанную уже с новым подвидом Омикрона — BА.2 или „стелс-омикроном“. Наши предположения основаны на данных из Южной Кореи и Китая, где наблюдается пиковая заболеваемость этим вариантом Омикрона. В КНР 7 марта было зарегистрировано 526 инфицированных, у 312 человек болезнь протекает без симптомов. Такого суточного показателя заболевших там не было за всё время пандемии. Отмечу, что в Китае 100% населения вакцинированы. Не лучше с заболеваемостью обстоят дела и в Европе. Уже научно доказано, что Омикрон не оставляет иммунитет. Но при тщательном исследовании статистики выясняется, что 80% заболевающих - это непривитые граждане. Карельская статистика это подтверждает. Призываю граждан максимально вакцинироваться», — резюмировал Михаил Охлопков.