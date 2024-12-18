Михаил Охлопков сообщил, какова текущая ситуация с двухэтажным пассажирским поездом, следующем через Карелию, который сошел с рельсов

Запущена горячая линия по номеру 122.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии в телеграм-канеле, запущена горячая линия по номеру 122.

По вопросам аварии пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург, надо будет нажать кнопку «1».

«Тепловозом целые вагоны поезда отвезут до рабочей контактной сети и дадут тепло в них. Эвакуация пострадавших продолжается. Для оказания медицинской помощи на месте также отправлена бригада врачей. Вертолет территориального центра медицины катастроф летит к месту. По последним данным МЧС пострадали 14 человек, из них 3 — в тяжелом состоянии», — написал Охлопков.

Также Карелия готова оказать всю необходимую помощь.

В том числе на место аварии дополнительно направлены по 3 бригады скорой помощи Кемской и Беломорской ЦРБ, уточнил министр.