Михаил Охлопков стал самым популярным министром здравоохранения в России

Михаил Охлопков занимает первое место по числу подписчиков в соцсетях среди глав профильных ведомств всех регионов России.

Исследование аналитической компании Eqiva, сделанное по заказу Forbes, показало, что министр здравоохранения Карелии самый популярный в России.

По данным издания, на его страницу во «ВКонтакте» подписаны 32 293 человека, а в «Одноклассниках» — 91, что в сумме составляет 32 384 подписчика.

На втором месте — Айрат Рахматуллин из Башкортостана с общей аудиторией около 21 тысячи, на третьем — Максим Забелин из Московской области с почти 16 тысячами подписчиков.

Аналитики отметили, что за два года аудитория Охлопкова выросла лишь на 19,9%, что говорит о достижении «потолка» популярности. Для сравнения: в среднем министры здравоохранения за тот же период увеличили свою аудиторию на 92%.